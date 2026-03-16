Bayern de Munique perde três goleiros em nove dias e vive drama antes da Champions

O cenário no departamento médico do Bayern de Munique transformou a preparação para as oitavas de final da Champions League em um verdadeiro quebra-cabeça. Em um intervalo de pouco mais de uma semana, o técnico Vincent Kompany viu seus três principais goleiros serem afastados por lesão. A situação crítica deixa o gigante bávaro dependente de promessas da base para o duelo de volta contra a Atalanta, na próxima quarta-feira (18).

A sequência de problemas começou no dia 6 de março, quando Manuel Neuer sofreu uma lesão muscular na panturrilha. A expectativa de retorno do capitão ficou apenas para depois da Data Fifa. Quatro dias depois, o reserva Jonas Urbig recebeu o diagnóstico de uma concussão após choque no jogo de ida contra os italianos. Para fechar o cerco, o experiente Sven Ulreich sentiu o adutor da coxa no empate contra o Leverkusen, no último sábado (14). Assim sendo, ele também se tornou desfalque certo.

O clube ainda lida com a ausência de Leon Klanac, titular do time B, que está fora desde dezembro. O treinador bávaro agora precisa escolher entre Jannis Bärtl, de 19 anos, reserva na quarta divisão, e Leonard Prescott, de apenas 16 anos, que atua na equipe sub-19.

Jovens da base do Bayern assumem a responsabilidade na Europa

O Bayern carrega uma vantagem confortável após golear a Atalanta por 6 a 1 no primeiro encontro, mas a insegurança na meta traz um ingrediente inesperado para o confronto em Munique. Kompany terá que trabalhar o aspecto psicológico de garotos que sequer estrearam no time principal em um palco de tamanha pressão.

A diretoria ainda mantém uma esperança remota de que Urbig receba liberação médica, embora a tendência atual aponte para a utilização dos meninos. O técnico terá que decidir se aposta no frescor físico de Prescott ou na rodagem ligeiramente maior de Bärtl para evitar surpresas contra o ataque italiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.