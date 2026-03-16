Arana marca pela primeira vez e acirra disputa por titularidade

Reforço do Fluminense para a temporada, Guilherme Arana viveu um dia especial neste último domingo (15), no Maracanã. Afinal, o lateral-esquerdo marcou o gol da vitória tricolor sobre o Athletico por 3 a 2, pela 6ª rodada do Brasileirão, e desencantou. Dessa forma, o primeiro tento vestindo verde, branco e grená acirrou a disputa com Renê pela titularidade.

“Um dia que vai ficar na memória. Meu primeiro gol no Maracanã. Já joguei aqui muitas vezes. Feliz de ajudar fazendo um gol. Pouco a pouco vamos pegando ritmo e entrosando mais. Cheguei aqui com os pés no chão, com muita humildade, trabalhando em todos os treinos e com o objetivo de somar e dar continuidade no trabalho que estava sendo bem feito desde o ano passado”, disse Arana.

Guilherme Arana, de 27 anos, custou cerca de R$ 27 milhões. Revelado no Corinthians, o lateral-esquerdo chegou ao Fluminense após se consolidar no Atlético, onde viveu a melhor fase da carreira. Dessa forma, chegou credenciado a ser dono da posição, mas o técnico Zubeldía adotou cautela e tem feito revezamento com Renê — que foi bem em 2025 e manteve o bom nível no início de 2026.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 13 pontos e se manteve na terceira colocação do Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 7ª rodada. O clássico, aliás, marca o reencontro com o técnico Renato Gaúcho, que comandou o Time de Guerreiros no ano passado.

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