Neymar é sincero sobre possível volta à Seleção

O dia amanheceu com contagem regressiva para Neymar e para a torcida santista. Nesta segunda-feira (16), o técnico Carlo Ancelotti anuncia os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, os últimos testes antes da lista final para o Mundial. O craque do Peixe integra a pré-lista enviada à Fifa e, apesar da ansiedade pelo retorno, demonstrou desprendimento sobre a decisão final:

“Estou trabalhando para isso, obviamente meu desejo é voltar a Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe a comissão escolher. Se eu estiver lá ou não sempre torcerei pela Seleção”.

O compromisso final de Neymar antes da convocação foi o clássico contra o Corinthians, no último domingo (15). Embora o desempenho tenha sido mais contido, com poucas finalizações e reclamações sobre o estado do gramado, a cúpula da Seleção marcou presença em peso na Vila Belmiro. Os auxiliares Mino Fulco, Francesco Mauri e Bruno Baquete, acompanhados pelo preparador de goleiros Taffarel, monitoraram cada movimento do jogador. A avaliação interna sugere que o talento do meia é indiscutível, restando apenas a confirmação de sua plena forma física.

Comissão técnica de Ancelotti monitora retorno de Neymar

Desde que estreou na temporada, em fevereiro, o camisa 10 acumulou quatro partidas, anotando dois gols e uma assistência. O auge desse retorno aconteceu na atuação decisiva contra o Vasco, jogo que elevou as expectativas sobre sua participação na Copa do Mundo. No clássico paulista, o brilho foi menor, o que gera debates sobre seu ritmo de jogo atual. Vale lembrar que Neymar vem jogando após um longo período de recuperação decorrente da artroscopia no joelho.

Mesmo sem a presença física de Ancelotti no estádio, os relatórios detalhados de seus assistentes serão fundamentais para a decisão desta segunda-feira. O treinador italiano busca o equilíbrio entre a renovação da equipe e a experiência de nomes consagrados em grandes torneios. Para o Santos, ter Neymar novamente no patamar de Seleção representa a consolidação de um projeto de recuperação que passa obrigatoriamente pela liderança técnica do seu maior ídolo.





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