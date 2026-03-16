“Acabou tudo”: Tainá Militão confirma acordo judicial com Léo Pereira, do Flamengo

O conflito judicial entre Tainá Militão e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, chegou ao fim depois de cerca de seis meses de disputa. A própria influenciadora confirmou o acordo com o defensor e alegou que a resolução se deu “em prol das crianças”. Os dois mantinham problemas na Justiça desde a separação, mas por questões distintas.

“Graças a Deus [chegou ao fim]. Estamos de boa, tranquilos. Em prol das crianças, sempre”, disse Tainá em rápido encontro com a reportagem de Léo Dias em aeroporto no Rio.

As ações encerradas após acordo das partes envolviam questões familiares e patrimoniais, que mantinham a relação entre os dois marcada por disputas na Justiça. Esses processos mais recentes se arrastavam há cerca de seis meses. Agora, com o acordo, os dois dois passam a retomar o diálogo sobre decisões ligadas aos filhos.

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O que estava em disputa?

Entre os temas discutidos estavam pensão alimentícia, transferência de imóveis e a possibilidade de mudança das crianças para o exterior. Isso porque a influenciadora tem a intenção de viver na Espanha junto ao marido, o zagueiro Éder Militão, que defende o Real Madrid. Inclusive, o possível deslocamento foi um dos pontos mais sensíveis da disputa judicial.

Após alguns reveses, Tainá acabou contemplada no acordo final com as decisões envolvendo os filhos. Em 2025, por exemplo, a influenciadora perdeu uma ação ligada à cobrança de valores envolvendo divisão de bens e pensão. Essa decisão levou à apresentação de uma série de recursos no decorrer da disputa.

A vida pessoal dos envolvidos também ganhou repercussão nas redes sociais por causa da chamada “troca de casais”. Nessa parte, Éder Militão e Karoline Lima, ex-parceira de Léo Pereira, também estiveram diretamente envolvidos.

Nova fase com Léo Pereira

Com o acordo, há a expectativa de uma comunicação mais tranquila entre o ex-casal. Ambos focaram no melhor cenário para os filhos Helena e Matteo, de seis e quatro anos, respectivamente. O relacionamento entre eles durou cerca de três anos e chegou ao fim em outubro de 2023, quando o zagueiro já defendia o Flamengo.

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