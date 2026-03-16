Savarino vira “garçom” e reforça parceria com Acosta

Savarino está cada vez mais à vontade no Fluminense. O camisa 11 viveu um dia especial após ser decisivo na vitória tricolor sobre o Athletico por 3 a 2, neste domingo (15), no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, contribuiu com duas assistências, se firmou como “garçom” e reforçou a parceria com o argentino Lucho Acosta na criação.

Na vitória sobre o Athletico, Savarino deu duas assistências e quatro passes decisivos. Além disso, o meia venezuelano ainda deu duas finalizações, sendo uma na trave, de acordo com o “SofaScore”. Assim, o camisa 11 demonstrou bom entendimento com Lucho Acosta, que mais uma vez foi o grande destaque do Fluminense.

Reforço do Fluminense para a temporada, Savarino custou cerca de R$ 23,8 milhões, além dos direitos do volante Wallace Davi, junto ao Botafogo. Desde a sua chegada, o camisa 11 soma nove jogos, um gol e duas assistências. O meia venezuelano, que assinou contrato até o fim de 2029, foi titular pelo segundo jogo consecutivo e dá sinais de que não vai perder mais a vaga.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 13 pontos e se manteve na terceira colocação do Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 7ª rodada. O clássico, aliás, marca o reencontro com o técnico Renato Gaúcho, que comandou o Time de Guerreiros no ano passado.

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