ASSINE JÁ!
Jogada10

Seleção do Irã mantém vaga na Copa do Mundo, afirma Confederação Asiática

Seleção do Irã mantém vaga na Copa do Mundo, afirma Confederação Asiática
Seleção do Irã mantém vaga na Copa do Mundo, afirma Confederação Asiática -

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) segue confiante na presença da seleção iraniana na Copa do Mundo de 2026, mesmo diante das tensões políticas e militares envolvendo os Estados Unidos, país que sediará parte da competição ao lado de México e Canadá.

O secretário-geral da AFC, Windsor John, declarou nesta segunda-feira (16) que não há qualquer comunicação oficial indicando a desistência do Irã.

“Eles são nossos membros. Queremos que joguem”, disse ele em uma coletiva de imprensa em Kuala Lumpur, sede da AFC. Até onde sabemos, o Irã vai jogar. É um momento muito emocionante, todos estão dizendo muitas coisas. No fim das contas, é a federação (de futebol iraniana) que deve decidir se eles vão jogar e, até o momento, a federação… nos disse que eles vão para a Copa do Mundo”, afirmou John.

A fala, entretanto, contrasta com declarações recentes do ministro dos Esportes iraniano, Ahmad Donyamali, que havia sugerido que o conflito regional poderia inviabilizar a presença da equipe.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a comentar nas redes sociais que o Irã seria “bem-vindo” ao torneio. Entretanto, levantou dúvidas sobre a segurança da participação. A própria seleção iraniana respondeu em suas redes sociais que pretende jogar e lembrou que o campeonato é organizado pela Fifa, não pelos Estados Unidos.

Irã: 100% dos jogos em território americano

O calendário da fase de grupos prevê três partidas para o Irã em solo americano:

  • 16 de junho, Inglewood (Califórnia): estreia contra a Nova Zelândia
  • 21 de junho: confronto com a Bélgica
  • 27 de junho, Seattle: encerramento da fase contra o Egito

A situação é delicada porque os jogos ocorrerão em território norte-americano, justamente em meio à escalada de ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Ainda assim, a AFC está convicta que o país asiático, atualmente o 20º no ranking da Fifa e classificado para sua quarta Copa do Mundo, ainda jogará o torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

 

As mais lidas
    Recomendadas