Seleção do Irã mantém vaga na Copa do Mundo, afirma Confederação Asiática

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) segue confiante na presença da seleção iraniana na Copa do Mundo de 2026, mesmo diante das tensões políticas e militares envolvendo os Estados Unidos, país que sediará parte da competição ao lado de México e Canadá.

O secretário-geral da AFC, Windsor John, declarou nesta segunda-feira (16) que não há qualquer comunicação oficial indicando a desistência do Irã.

“Eles são nossos membros. Queremos que joguem”, disse ele em uma coletiva de imprensa em Kuala Lumpur, sede da AFC. Até onde sabemos, o Irã vai jogar. É um momento muito emocionante, todos estão dizendo muitas coisas. No fim das contas, é a federação (de futebol iraniana) que deve decidir se eles vão jogar e, até o momento, a federação… nos disse que eles vão para a Copa do Mundo”, afirmou John.

A fala, entretanto, contrasta com declarações recentes do ministro dos Esportes iraniano, Ahmad Donyamali, que havia sugerido que o conflito regional poderia inviabilizar a presença da equipe.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a comentar nas redes sociais que o Irã seria “bem-vindo” ao torneio. Entretanto, levantou dúvidas sobre a segurança da participação. A própria seleção iraniana respondeu em suas redes sociais que pretende jogar e lembrou que o campeonato é organizado pela Fifa, não pelos Estados Unidos.

Irã: 100% dos jogos em território americano

O calendário da fase de grupos prevê três partidas para o Irã em solo americano:

16 de junho, Inglewood (Califórnia): estreia contra a Nova Zelândia

estreia contra a Nova Zelândia 21 de junho: confronto com a Bélgica

confronto com a Bélgica 27 de junho, Seattle: encerramento da fase contra o Egito

A situação é delicada porque os jogos ocorrerão em território norte-americano, justamente em meio à escalada de ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Ainda assim, a AFC está convicta que o país asiático, atualmente o 20º no ranking da Fifa e classificado para sua quarta Copa do Mundo, ainda jogará o torneio.

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