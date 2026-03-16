Corinthians adia estreia de Lingard: “Mais uns dez dias de preparação”

A ansiedade da torcida fiel para ver Jesse Lingard em campo precisará de um pouco mais de paciência. Após o empate no clássico contra o Santos, o técnico Dorival Júnior detalhou o cronograma planejado para o novo reforço alvinegro. O comandante estabeleceu um prazo para que o meia-atacante atinja o nível ideal antes de ser relacionado:

“Mais uns dez dias de preparação para depois fazermos uma avaliação”.

Embora o jogador já realize atividades com bola no CT Joaquim Grava, ele ainda não participa dos treinamentos coletivos sem restrições. A comissão técnica prioriza o reequilíbrio físico do atleta, que não atua profissionalmente há alguns meses. Além da questão física, o Corinthians corre contra o tempo para resolver os trâmites burocráticos e a emissão do visto de trabalho, condições essenciais para a inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Lingard treina com bola e aguarda liberação para estreia no Corinthians

Apresentado oficialmente com a camisa 77, Lingard demonstrou entusiasmo e afirmou estar pronto para o desafio em solo brasileiro. Contudo, o departamento de futebol prefere evitar riscos de lesões precoces. O cronograma atual indica que o inglês deve perder os confrontos contra a Chapecoense, na próxima quinta-feira (19), e possivelmente o duelo contra o Flamengo, marcado para o dia 22 na Neo Química Arena.

Enquanto Lingard aprimora a forma, Dorival Júnior foca em ajustar o setor ofensivo que contou com boas atuações de Memphis Depay e Kaio César no último domingo. A expectativa é que o astro inglês traga mais criatividade e experiência internacional ao elenco corintiano. Assim que a documentação for finalizada e o prazo de dez dias cumprido, uma nova bateria de testes definirá quando o “Piá de Warrington” fará sua primeira partida oficial pelo clube do Parque Jorge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.