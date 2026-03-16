Ancelotti escala Seleção com melhores brasileiros que treinou

Na véspera da última convocação antes da Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti escalou a “seleção dos sonhos” com os melhores brasileiros que treinou na carreira. Em entrevista ao jornal espanhol “Marca”, o treinador italiano elegeu os melhores jogadores do país que trabalhou ao longo da carreira. Contudo, na empolgação, selecionou 12 jogadores, com craques de gerações diferentes.
A seleção dos sonhos de Carlo Ancelotti conta com nomes como: Dida; Cafu, Éder Militão, Thiago Silva e Marcelo; Casemiro, Kaká, Vini Jr e Rodrygo; Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo.
Ao longo da carreira, Carlo Ancelotti teve uma forte conexão com os brasileiros. Afinal, ele teve papel influente no sucesso de nomes como Kaká e Vini Jr, por exemplo, que foram eleitos os melhores jogadores do mundo pela Fifa. O treinador italiano foi campeão europeu com Milan e Real Madrid, além de campeão nacional nas cinco principais ligas do mundo (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).
Ancelotti trabalhou com Dida, Cafu, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo no Milan, entre 2001 e 2009. Depois, trabalhou com Thiago Silva no Paris Saint-Germain, entre 2012 e 2013. Aliás, o zagueiro também esteve no Milan durante a passagem do treinador por Milão. Por fim, comandou Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Vini Jr e Rodrygo durante suas duas passagens no Real Madrid, entre 2013-2015 e 2021-2025.
Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16), às 14h (de Brasília), para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31. Estes, aliás, serão os últimos testes antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026.
