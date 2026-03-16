Flamengo recupera confiança e muda ambiente após chegada de Jardim

A mudança no comando fez bem para o Flamengo. Afinal, desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o Rubro-Negro recuperou a confiança e voltou a sorrir. No início da passagem do treinador português, o time conquistou o título do Campeonato Carioca e venceu os compromissos pelo Brasileirão com atuações convincentes.

Nos primeiros dias de trabalho, Leonardo Jardim buscou reorganizar o time e ajustar o sistema defensivo. E deu certo. Afinal, o Flamengo não sofreu gols nos primeiros três jogos sob o comando do treinador português. Antes, somente em três ocasiões o Rubro-Negro não foi vazado com Filipe Luís em 2026 — nas vitórias sobre o Vasco e Madureira (duas vezes).

O primeiro passo do treinador português foi ajustar o time e recuperar a confiança. No jogo contra o Botafogo, por exemplo, deu para ver o Flamengo mais à vontade em campo. Assim, o Rubro-Negro dominou as ações, tendo o controle da bola e construindo as melhores jogadas. Dessa forma, conseguiu uma vitória contundente por 3 a 0, tendo feito dois gols antes da expulsão de Barboza no primeiro tempo.

Com as vitórias sobre Cruzeiro e Botafogo, o Flamengo saltou na classificação e, agora, é o quinto colocado do Brasileirão, com dez pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), contra o Remo, no Maracanã, pela sétima rodada. O Leão Azul é o 18º com apenas três pontos e ainda não venceu no campeonato.

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