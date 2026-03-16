Palmeiras encaminha acordo com montadora para preencher camisa

A diretoria do Palmeiras está muito próxima de selar um novo parceiro comercial para estampar sua marca no uniforme. Após 40 dias de vacância desde a rescisão com a Fictor, o clube avançou significativamente nas tratativas com a Leapmotor, fabricante chinesa de veículos elétricos. Embora as partes ainda não tenham assinado os contratos, o otimismo domina os bastidores da Academia de Futebol, com a expectativa de que o acordo se torne o segundo maior patrocínio do atual elenco.

A busca por um novo investidor tornou-se prioridade máxima após a mudança no comando do departamento de marketing, agora liderado por Matheus Guaraldo. A Fictor, que ocupava as costas do time masculino e feminino, além do máster da base, deixou o clube após entrar em recuperação judicial e atrasar repasses financeiros. O novo contrato visa não apenas cobrir o rombo deixado pela antiga parceira, mas também valorizar ainda mais a camisa palmeirense, que já conta com números expressivos no cenário nacional.

Reestruturação no marketing e espaços disponíveis

A dança das cadeiras no setor administrativo do Palmeiras, com a saída de Eduardo Silva e a promoção de Guaraldo, busca agilizar a comercialização de outras propriedades do uniforme. Além do espaço negociado com a Leapmotor, o clube ainda dispõe da barra traseira da camisa e de uma área entre o escudo e a marca da Puma. Até o momento, as propostas recebidas por esses setores não atingiram os valores desejados pela gestão de Leila Pereira.

Assim sendo, para se ter uma ideia do patamar financeiro que o Verdão opera hoje, o montante fixo anual buscado deve superar os R$ 25 milhões que eram pagos pela Fictor. Atualmente, o topo da pirâmide de patrocínios do clube é ocupado pela Sportingbet, que pode injetar até R$ 173 milhões por temporada nos cofres alviverdes dependendo das metas atingidas.

Raio-X dos Patrocínios do Palmeiras em 2026:

Parceiro Valor Fixo Anual Variáveis/Bônus Sportingbet R$ 100 milhões Até R$ 73 milhões Puma R$ 50 milhões* Fixo + Variável Cimed R$ 20 milhões R$ 57 milhões (até 2027) Sil Fios e Cabos R$ 11 milhões Bônus não revelados Uniasselvi R$ 8 milhões Valor fixo D’Italia Panelas R$ 4 milhões Até R$ 6 milhões

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