Reforço do Fluminense, Alisson destaca importância de Zubeldía na negociação

O Fluminense oficializou a chegada do volante Alisson como o mais novo reforço para o elenco. A contratação carrega o selo de aprovação direta de Luís Zubeldía, com quem o atleta trabalhou anteriormente no São Paulo. De fato, a influência do treinador argentino pesou de forma decisiva para que as partes selassem o acordo.

Durante sua apresentação, Alisson recordou a fase vitoriosa sob o comando do técnico no Morumbi. Naquela ocasião, o volante assumiu a titularidade e acumulou atuações que o colocaram no radar da Seleção Brasileira após a temporada de 2023.

Ao comentar sobre o novo desafio, o jogador destacou o peso da camisa tricolor:

“Um privilégio muito grande novamente na minha carreira agora, que é vestir a camisa do Fluminense. Um clube que a partir do momento que me fez essa proposta, não pensei duas vezes em aceitar. Pelo fato de ser um clube gigantesco e por também já ter trabalhado com um treinador que que tive o privilégio, em alguns meses, cheguei a ficar na pré-lista da seleção brasileira por duas, três vezes. Não fosse a lesão que eu tive tão séria, que acabei quebrando a perna, (poderia) ter tido esse privilégio de vestir a camisa da Seleção. Estou muito feliz, muito honrado e espero ir me adaptando novamente, pegando a forma física até pelo tempo que fiquei somente treinando”, explicou.

Importante para o Fluminense

Embora chegue por empréstimo até o fim do ano, o contrato de Alisson prevê uma opção de compra ao término do vínculo. Aos 32 anos, o atleta não poupou elogios ao atual comandante das Laranjeiras e detalhou como pretende ajudar a equipe taticamente:

“Tive oportunidade de trabalhar com Zubeldía no São Paulo, aprendi muito. Foi um dos melhores momentos da minha carreira, junto com o trabalho do Dorival. Sou jogador que, como primeiro ou segundo (volante), me sinto muito à vontade para as duas posições. Deixo na mão do Zubeldía por ele já me conhecer também. Meu estilo atual, eu gosto bastante de movimentar, dar opção para os companheiros, ajudar na marcação. Espero evoluir e crescer com eles também”, comentou.

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Apesar da expectativa, o volante somou apenas três minutos em campo desde que desembarcou no Rio de Janeiro. Contudo, o jogador busca ritmo de jogo para o próximo compromisso do Fluminense.

O Tricolor encara o clássico contra o Vasco nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

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