Thiago Neves é o novo técnico do sub-20 do Bangu

O Bangu tem um novo técnico para a categoria sub-20 na sequência da temporada. Afinal, o ex-jogador Thiago Neves foi apresentado nesta segunda-feira (16) e terá a sua primeira experiência à beira do campo. O treinador já iniciou os trabalhos visando a estreia na quarta-feira (18), às 11h (de Brasília), contra o Fluminense, em Xerém, pela terceira rodada da Copa Rio.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. O Bangu é um clube tradicional e que tem um trabalho muito sério com as categorias de base. Quero ajudar no desenvolvimento desses jovens e transmitir um pouco da experiência que tive dentro de campo”, disse Thiago Neves.

Na reta final do Campeonato Carioca, Thiago Neves integrou a comissão técnica do treinador Flávio Tinoco. Dessa forma, ele acompanhou de perto o dia a dia da equipe profissional e adquiriu experiência. O Bangu, aliás, foi vice-campeão da Taça Rio. Nos últimos meses, o ex-jogador concluiu os cursos de Treinador Licença B e Gestão Esportiva da CBF.

Thiago Neves teve uma carreira marcante no futebol brasileiro. Ele ganhou projeção nacional no Fluminense, onde conquistou a Copa do Brasil de 2007 e o Brasileirão e Carioca de 2012, além do vice da Libertadores de 2008. O ex-jogador, aliás, também defendeu Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. No exterior, atuou pelo Hamburgo, da Alemanha, Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Al-Jazira, dos Emirados Árabes.

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