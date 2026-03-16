Justiça determina prisão de ex-volante campeão pelo São Paulo

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão do ex-volante Denilson Pereira Neves, reconhecido pela carreira no futebol brasileiro e europeu, com passagens por São Paulo e Arsenal. A decisão judicial envolve o não pagamento de pensão alimentícia destinada ao filho do ex-atleta, atualmente com 10 anos.

Os autos indicam que a dívida chega a R$ 225 mil — já considerada a atualização dos valores — e ocorre no âmbito de uma ação de execução de pensão alimentícia que tramita na Justiça fluminense.

No processo, Denilson, hoje com 38 anos, declarou que está afastado das atividades profissionais como jogador há alguns anos. Esse afastamento, ainda segundo o relato, afetou diretamente sua condição financeira.

Em contrapartida, a mãe da criança sustentou que o ex-volante acumulou patrimônio ao longo da carreira no futebol. Ela mencionou no processo que ele detém bens como imóveis, veículos de luxo e participação societária em empresas. Além disso, afirmou que Denilson não buscou acordo antes do início da ação judicial.

Decisão da magistrada

A decisão partiu da juíza Ana Paula Azevedo Gomes, da 4ª Vara de Família da Regional de Jacarepaguá, na última sexta-feira. Após analisar o histórico do processo, determinou prisão civil ao ex-volante campeão pelo São Paulo.

“Considerando que o executado é devedor contumaz, decreto a sua prisão pela prazo de 03 meses. Decisão na forma do artigo 528, §3º do CPC”, dizia um trecho da sentença;

A defesa do ex-jogador não se manifestou publicamente sobre o caso.

Passagens por São Paulo e Arsenal

Denilson Pereira Neves iniciou a carreira profissional em 2005 e ganhou notoriedade por sua trajetória no São Paulo. Pelo Tricolor, participou das campanhas que resultaram nos títulos da Libertadores da América e do Mundial de Clubes do mesmo ano. Já em 2012 integrou o elenco campeão da Copa Sul-Americana.

O currículo e desempenho resultou na ida ao Velho Continente, com duas passagens pelo Arsenal. No clube inglês, contribuiu com 10 gols e o mesmo número de assistências em 153 partidas disputadas.

Últimos clubes e aposentadoria

A trajetória do jogador incluiu ainda passagens por Al Wahda FC, dos Emirados Árabes, e pelo Sliema Wanderers FC, de Malta. No Brasil, além do São Paulo, também defendeu clubes como Cruzeiro, Botafogo-SP, Brasil de Pelotas e Grêmio Esportivo Brasil.

Denilson encerrou a carreira profissional em 2021, aos 33 anos, devido às lesões recorrentes no joelho. Ele ainda passou por três procedimento de artroscopia antes de decidir pendurar as chuteiras.