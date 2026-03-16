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Além de Filipe Luís, Cruzeiro tem outro nome na mira para substituir Tite

Além de Filipe Luís, Cruzeiro tem outro nome na mira para substituir Tite
Além de Filipe Luís, Cruzeiro tem outro nome na mira para substituir Tite -

A saída de Tite após o empate contra o Vasco no Mineirão acelerou o processo de busca por um novo treinador no Cruzeiro. Desde então, a diretoria iniciou conversas internas para definir o perfil ideal do substituto. Enquanto isso, a imprensa esportiva passou a especular diferentes nomes para assumir o comando da equipe.

Entre os candidatos, um dos mais comentados é Filipe Luís. No entanto, ele não é o único analisado pela cúpula celeste. Paralelamente, outros treinadores também entraram na lista de possibilidades, especialmente profissionais com experiência internacional e títulos recentes.

Além disso, surge com força o nome do português Artur Jorge, atualmente no Al-Rayyan, do Catar. O treinador ganhou grande destaque ao conquistar a Libertadores de 2024 com o Botafogo. Dessa forma, seu perfil passou a ser visto como adequado para liderar o elenco cruzeirense em competições importantes.

LEIA MAIS: Cruzeiro mira Filipe Luís para assumir o lugar de Tite

Interesse antigo da diretoria

O interesse em Artur Jorge, aliás, não é recente. Anteriormente, quando houve a saída de Leonardo Jardim, o presidente Pedro Lourenço revelou que o técnico português era o seu preferido para assumir o cargo. Entretanto, na ocasião, a negociação não avançou.

Atualmente, a situação contratual do treinador representa um obstáculo relevante. Artur Jorge possui vínculo com o Al-Rayyan até 2027 e sua multa rescisória gira em torno de R$ 30 milhões. Inclusive, recentemente o Vasco demonstrou interesse em sua contratação, porém o treinador optou por permanecer no Catar.

Por fim, a diretoria do Cruzeiro sabe que qualquer escolha exigirá investimento significativo. Tanto Filipe Luís quanto Artur Jorge chegariam com salários entre os mais altos do futebol brasileiro. Enquanto isso, o clube mantém o planejamento esportivo: embora a janela nacional fique aberta até o dia 27, mudanças no elenco só devem ocorrer na metade do ano. Assim, o novo técnico terá o atual grupo à disposição para a fase de grupos da Libertadores.

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