Além de Filipe Luís, Cruzeiro tem outro nome na mira para substituir Tite

A saída de Tite após o empate contra o Vasco no Mineirão acelerou o processo de busca por um novo treinador no Cruzeiro. Desde então, a diretoria iniciou conversas internas para definir o perfil ideal do substituto. Enquanto isso, a imprensa esportiva passou a especular diferentes nomes para assumir o comando da equipe.

Entre os candidatos, um dos mais comentados é Filipe Luís. No entanto, ele não é o único analisado pela cúpula celeste. Paralelamente, outros treinadores também entraram na lista de possibilidades, especialmente profissionais com experiência internacional e títulos recentes.

Além disso, surge com força o nome do português Artur Jorge, atualmente no Al-Rayyan, do Catar. O treinador ganhou grande destaque ao conquistar a Libertadores de 2024 com o Botafogo. Dessa forma, seu perfil passou a ser visto como adequado para liderar o elenco cruzeirense em competições importantes.

LEIA MAIS: Cruzeiro mira Filipe Luís para assumir o lugar de Tite

Interesse antigo da diretoria

O interesse em Artur Jorge, aliás, não é recente. Anteriormente, quando houve a saída de Leonardo Jardim, o presidente Pedro Lourenço revelou que o técnico português era o seu preferido para assumir o cargo. Entretanto, na ocasião, a negociação não avançou.

Atualmente, a situação contratual do treinador representa um obstáculo relevante. Artur Jorge possui vínculo com o Al-Rayyan até 2027 e sua multa rescisória gira em torno de R$ 30 milhões. Inclusive, recentemente o Vasco demonstrou interesse em sua contratação, porém o treinador optou por permanecer no Catar.

Por fim, a diretoria do Cruzeiro sabe que qualquer escolha exigirá investimento significativo. Tanto Filipe Luís quanto Artur Jorge chegariam com salários entre os mais altos do futebol brasileiro. Enquanto isso, o clube mantém o planejamento esportivo: embora a janela nacional fique aberta até o dia 27, mudanças no elenco só devem ocorrer na metade do ano. Assim, o novo técnico terá o atual grupo à disposição para a fase de grupos da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.