Flamengo volta a ficar quatro jogos sem sofrer gol

Ao dominar e vencer tranquilamente o Botafogo por 3 a 0, no último sábado (14/3), o Flamengo reviveu uma marca que não ocorria há quase um ano. Isso porque, no jogo no Nilton Santos, o time passou o quarto duelo completo consecutivo sem levar gol na temporada.

Assim, o Rubro-Negro não sabe o que é buscar a bola no fundo da própria rede desde a derrota por 3 a 2 sobre o Lanús (ARG), no dia 26 de fevereiro, pela Recopa Sul-Americana. Desde então, 360 minutos (excluindo acréscimos) se passaram sem que Rossi ou Andrew sofressem gols.

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Andrew, aliás, foi o arqueiro que iniciou tal sequência, na super goleada por 8 a 0 perante o Madureira, dia 2 de março, em partida que garantiu o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Na decisão contra o Fluminense, Rossi voltou à meta e não só garantiu o 0 a 0, como pegou dois pênaltis e virou o herói do título. Foi na estreia de Leonardo Jardim, conhecido por armar a segunda melhor defesa do Brasileirão de 2025 com o Cruzeiro (31 gols sofridos em 38 rodadas).

E foi exatamente contra seu ex-clube que veio o terceiro jogo da lista. Mesmo que cedendo chances à Raposa, o Flamengo venceu o time mineiro por 2 a 0 no Maracanã e manteve a meta cerrada. Contra o Botafogo, a boa fase seguiu. Não à toa, o Rubro-Negro venceu bem por 3 a 0 e cedeu poucas oportunidades, ainda que valha lembrar que com um a mais desde os 45+9′ do primeiro tempo (Barboza fora expulso).

Flamengo não tinha tal sequência desde maio

Para descobrir qual a última vez que o Flamengo tinha tal sequência, precisamos voltar para 2025. Foi na primeira metade da temporada, quando, evidentemente, Filipe Luís ainda era o treinador. O período passou por três competições diferentes. Afinal, iniciou-se no Brasileirão, em vitória categórica por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz, em São Paulo (SP), no dia 25 de maio.

Três dias depois, triunfo magro por 1 a 0 sobre o Táchira (VEN) pela Libertadores, no Maracanã. No mesmo estádio, dia 1º de junho, goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, desta vez pelo Brasileirão. Por fim, a defesa rubro-negra passou ilesa na estreia do Mundial de Clubes da Fifa, dia 16 de junho. Foi na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance (TUN), pela rodada inaugural. Quem encerrou a sequência foi Pedro Neto, do Chelsea (ING), aos 13′ do primeiro tempo no triunfo de virada do Mengão por 3 a 1, na Filadélfia (EUA).

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