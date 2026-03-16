Castillo comenta peso de ser a contratação mais cara da história do Fluminense

O atacante Rodrigo Castillo detém agora o título de jogador mais caro da história do Fluminense, mas garante que o rótulo não abala seu foco. Após o clube desembolsar 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) para tirá-lo do Lanús, da Argentina, o centroavante busca transformar o investimento em resultados práticos.

Acima de tudo, o atleta encara o valor da transferência como um reconhecimento de seu potencial, e não como um fardo emocional. Segundo o jogador, o montante investido pouco interfere em sua dinâmica de jogo ou na forma como lida com as cobranças externas.

Nesse sentido, Castillo reafirmou sua prontidão para assumir as rédeas do ataque tricolor.

“Vejo essa pressão com tranquilidade. Obviamente, é uma responsabilidade, mas é um orgulho também que um clube assim tenha feito essa contratação. Feliz, mas com responsabilidade. Saber que o clube apostou em mim, é uma grande imersão. É tratar de responder dentro do campo, me adaptando aos poucos, mas sabendo que o clube e a torcida espera que o consiga entregar o que vinha entregando no outro clube”, comentou.

Além disso, o centroavante destacou a realização de um objetivo profissional ao desembarcar no Brasil. Embora já tenha atuado em duas partidas sem balançar as redes, ele mantém o otimismo sobre sua evolução técnica e física em solo brasileiro. De fato, o jogador considera a liga nacional uma das mais acirradas do planeta.

“Sempre disse que foi um sonho chegar à liga brasileira. Aqui há clubes muito grandes, é uma liga muito competitiva. É um sonho para mim chegar aqui, com muita expectativa pelo que está por vir. Nas primeiras partidas, me senti confortável. Aos poucos, vou me adaptando ao jogo daqui, ao clima e aos meus companheiros. Vou melhorando aos poucos”, destacou.

Clássico pelo Fluminense

Por fim, Castillo terá uma oportunidade de ouro para desencantar em um cenário de peso. O Fluminense enfrenta o Vasco nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

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Desta forma, a torcida tricolor espera que o novo reforço comece a justificar o alto investimento justamente em um clássico decisivo.

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