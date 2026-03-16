Na contramão do Vasco, Renato Gaúcho elogia atuação do árbitro contra o Cruzeiro.

O empate entre Cruzeiro e Vasco, ocorrido no último domingo (5), terminou sob o signo da controvérsia e de intensas reclamações da delegação carioca contra o trio de arbitragem.

Apesar do equilíbrio em campo, o pós-jogo revelou uma divisão interna de opiniões no Cruzmaltino: enquanto o diretor de futebol Admar Lopes disparou críticas severas contra o juiz Lucas Paulo Torezin, o técnico Renato Gaúcho optou por um discurso mais ameno.

Em primeiro lugar, a diretoria vascaína apontou a negligência do árbitro em dois supostos pênaltis e em uma possível expulsão de um jogador adversário.

No entanto, Renato Gaúcho seguiu por um caminho oposto e identificou apenas um equívoco na condução do jogo: o tempo exagerado de compensação. Vale ressaltar que o Cruzeiro buscou a igualdade no placar justamente aos 49 minutos da etapa final.

“Não costumo falar de arbitragem. Acho que ele foi bem no jogo. Só não entendi a quantidade de minutos nos acréscimos, ele deu dez minutos. No mais, ele fez uma boa partida. Não teve nada que prejudicasse o Vasco”, resumiu o treinador.

Dirigente do Vasco com outra versão

Por outro lado, Admar Lopes adotou um tom incisivo e responsabilizou diretamente a atuação de Lucas Paulo Torezin pelo resultado final. Além disso, o dirigente sugeriu um padrão de comportamento do árbitro em partidas longe do Rio de Janeiro.

“Venho em nome do Vasco falar que a atuação do senhor Lucas Torezin foi completamente inaceitável. Não é a primeira vez que ele nos apita, sobretudo nos jogos fora de casa, com a tendência de ser caseiro. Um lance claro para expulsão em cima do Tchê Tchê, que nem sequer foi ao VAR. Tem dois pênaltis no Robert Renan e no Andrés Gómez. Não sei o que ele viu, mas foi completamente vergonhoso”, afirmou Lopes.

Quanto aos eventos disciplinares do jogo, o árbitro expulsou o volante Barros no início do segundo tempo. Curiosamente, este episódio não gerou contestação da cúpula vascaína, mesmo após o atleta marcar dois gols em um intervalo de apenas dois minutos.

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Em suma, o Vasco agora vira a chave e foca na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco volta ao Maracanã na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Fluminense em clássico válido pela sétima rodada da Série A.

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