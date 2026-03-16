Ancelotti explica ausências e novidades na Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu na convocação da Seleção Brasileira desta segunda-feira (16/3), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro (RJ). Perguntado sobre isso na coletiva de imprensa após divulgar a lista, o italiano deu maiores explicações, reforçando a importância da situação física dos jogadores. Ele citou atletas que faltaram na convocatória, como Bruno Guimarães e Estêvão, reafirmando que deseja contar com quem está 100%.

“A explicação dessa lista depende muito da condição, que não é ideal para alguns jogadores. É uma lista criada por jogadores que estão 100% na condição física. Todos os jogadores que estão jogando, a verdade é que tivemos lesões importantes de jogadores como o (Éder) Militão, como Bruno Guimarães, como Estêvão, como Rodrygo, ao qual desejamos uma boa e rápida recuperação”, iniciou, relembrando também de sua antiga dupla no Real Madrid.

LEIA MAIS: Justiça determina prisão de ex-volante campeão pelo São Paulo

Ancelotti seguiu a explicação, relembrando da exigência física que os amistosos que estão por vir terão. Dessa forma, acredita ser necessário convocar jogadores em plena forma. Além disso, admitiu a curiosidade em conhecer melhor novos atletas, como Rayan (Bournemouth) e Gabriel Sara (Galatasaray). Além deles, Ibañez (Al-Ahli), Bremer (Juventus) e Danilo (Botafogo) foram chamados. Outras novidades foram Léo Pereira, do Flamengo, e e Igor Thiago, do Brentford (ING).

“É uma lista de jogadores que estão bem fisicamente porque vamos jogar dois jogos muito importantes, dois jogos de intensidade, em um prazo muito curto, incluindo viagem. Então prefiro chamar jogadores que estão 100%. E tendo em conta também a exposição de alguns jogadores que também não conheço como Ibañez, como Bremer, como Rayan, como Danilo, como Gabriel Sara. A última oportunidade deles para fazer uma lista final com a ideia mais clara para mim possível”, disse.

Preparação para o Mundial

Os amistosos de março servirão como etapa final de preparação para o torneio. Aliás, no Mundial, o Brasil integra o Grupo C ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos. A estreia da equipe está marcada para 13 de junho.

Contudo, antes disso, a seleção encara dois testes importantes nos Estados Unidos. O Brasil enfrenta a França no dia 26, em Boston, e depois mede forças com a Croácia no dia 31, em Orlando. Além disso, terá um amistoso contra o Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã, como último teste antes da Copa. Aliás, o embate também serve como uma despedida ao torcedor brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.