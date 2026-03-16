Ancelotti chama 26: Neymar fica fora, e Léo Pereira e Rayan entre as novidades

O técnico Carlo Ancelotti convocou, na tarde desta segunda-feira, 16/3, 26 jogadores para os amistosos contra a França, dia 26, e Croácia, dia 31, na última data Fifa antes da chamada oficial para a Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades estão o zagueiro do Flamengo (Leo Pereira), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray-TUR) , Igor Thiago (Brentford-ING) e Rayan (ex-Vasco e agora no Bournemouth). Entre os ausentes, Paquetá e Neymar.
Mas vale citar que alguns nomes que normalmente estariam na lista ficaram de fora por lesão. A mais importante é a de Rodrygo. O atacante do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e, dessa forma, está fora da Copa.
Militão, também do Real Madrid, que segue inativo desde dezembro, é outra ausência para o amistoso e ainda é dúvida para o Mundial.
Contudo, menos grave é a lesão de Estevão, do Chelsea. Afinal, o problema na coxa o tira apenas dos próximos amistosos.
A lista final para o Mundial, com 26 nomes, será divulgada em 18 de maio. A apresentação da seleção na Granja Comary está marcada para o dia 27. No dia 31, a equipe fará um amistoso com o Panamá. No dia seguinte, o grupo viaja para o WQG do Brasil, em Nova Jersey.
A lista dos convocados da Seleção Brasileira, por Ancelotti
Goleiros
Alisson (Liverpool-ING).
Bento (Al-Nassr-SAU).
Ederson (Fenerbahçe-TUR).
Defensores
Alex Sandro (Flamengo).
Wesley (Roma-ITA).
Danilo (Flamengo).
Leo Pereira (Flamengo).
Marquinhos (PSG-FRA).
Gabriel Magalhães (Arsenal-ING).
Ibañez (Al-Ahli-SAU).
Bremer (Juventus-ITA).
Douglas Santos (Zenit-RUS).
Apoiadores
Andrey Santos (Chelsea-ING).
Casemiro (Manchester United-ING).
Fabinho (Al-Ittihad-SAU).
Danilo (Botafogo)
Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
Atacantes
Endrick (Lyon-FRA).
João Pedro (Chelsea-ING).
Luiz Henrique (Zenit-ING).
Matheus Cunha (Manchester United-ING).
Raphinha (Barcelona-ESP).
Vini Jr (Real Madrid-ESP).
Gabriel Martinelli (Arsenal-ING).
Igor Thiago (Brentford-ING).
Rayan (Bournemouth-ING).
Os amistosos
Os dois jogos serão realizados nos Estados Unidos. Primeiramente, no dia 27/3, o Brasil enfrentará a França em Gillette Stadium, em Foxborough, região de Boston e casa do New England Patriots, da NFL e um dos palcos da Copa. Depois, no dia 31, o jogo será no Camping World Stadium, em Orlando. As duas cidades contam com grande quantidade de imigrantes brasileiros. Assim, a previsão é de boa presença da torcida canarinho. A Seleção estreará seus novo suniformes. Contra a França o uniforme azul e contra a Croácia ouniforme amarelo.
Croácia e França
A Croácia já tem seus convocados para os jogos contra o Brasil e a Colômbia (também nos EUA). Assim, os brasileiros reencontrarão o goleiro Livakovic, que fechou o gol na partida em que os croatas eliminaram a Seleção nas quartas de final da Copa de 2022, no Catar. E o astro Modric, ainda jogando em alto nível aos 40 anos. Mas vale lembrar que o técnico francês Didier Deschamps ainda não divulgou sua convocação para os amistosos.