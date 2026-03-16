Apresentado no Fluminense, Alisson detalha como quase fechou com o Corinthians

Durante sua apresentação oficial no Fluminense nesta segunda-feira (16), o volante Alisson trouxe à tona os detalhes da negociação que quase o levou ao Corinthians. O atleta de 32 anos, que defendia o São Paulo, buscava reencontrar o técnico Dorival Júnior após o sucesso da parceria entre ambos na temporada de 2023.

De acordo com o relato do jogador, Corinthians e São Paulo já haviam selado os termos do acordo. A operação seguia o modelo de empréstimo até o fim do ano com opção de compra — exatamente a mesma estrutura que viabilizou sua chegada ao Tricolor Carioca.

Nesse sentido, Alisson destacou a influência do atual treinador corintiano na sua decisão inicial.

“Foi uma negociação que tinha uma pessoa com um carinho especial comigo, que é o Dorival junto com a sua comissão. Acabou que tínhamos o acordo já assinado, ambas as partes”, explicou o volante.

Apesar do otimismo inicial, o negócio travou de forma repentina. Enquanto o jogador afirma desconhecer os motivos exatos do recuo, a diretoria do Corinthians sustenta que desistiu da contratação. O discurso é por discordar do pagamento imediato de R$ 1 milhão ao São Paulo pela cessão do atleta.

Mudança para o Fluminense

Além disso, Alisson revelou uma tentativa de última hora para salvar a transferência

“Não sabemos o motivo. Se falou muito de pagamentos e tudo, mas acabou que o meu empresário se dispôs no momento também a fazer o pagamento, mas futebol é assim e vida que segue”, completou.

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Agora, o volante concentra suas energias no desafio nas Laranjeiras. Embora some apenas três minutos em campo desde sua estreia, o jogador espera por novas oportunidades no elenco.

Dessa forma, a expectativa gira em torno do clássico contra o Vasco, que ocorre nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

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