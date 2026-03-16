Ancelotti analisa nova ausência de Neymar na lista dos convocados

Neymar, mais uma vez, não estava na lista de Carlo Ancelotti. Ao responder sobre a ausência do craque para os amistosos contra França e Croácia, o treinador da Seleção Brasileira disse que o atacante do Santos ainda pode conseguir uma vaga na Copa do Mundo, desde que esteja totalmente recuperado fisicamente — algo que não vem ocorrendo nos últimos dois anos.

“Neymar pode estar na Copa do Mundo. Mas, se não estiver 100%, não vai. Caso ele chegue durante a preparação totalmente recuperado, pode estar no grupo. Mas ele não está nesta convocação porque ainda não está em plenas condições. Precisamos, na Seleção, de jogadores 100%”, disse o treinador.

Ancelotti também destacou que esta ainda não é a lista final para o Mundial, mas apenas a convocação para os dois últimos amistosos antes da competição: contra a França, no dia 26, e contra a Croácia, no dia 31 — ambos nos Estados Unidos. Segundo ele, Neymar terá cerca de dois meses para mostrar se reúne condições físicas para entrar no grupo definitivo, que será anunciado no dia 18 de maio.

“Não fiz uma lista final hoje. Muitos podem se recuperar fisicamente, podemos ter jogadores lesionados até lá, e vou chamar apenas quem estiver 100%. Neymar tem de seguir trabalhando, jogando e mostrando suas qualidades e boas condições físicas. Afinal, tecnicamente ele sempre está muito bem, mas fisicamente tem de estar bem”, completou.

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