Imprensa internacional repercute convocação da Seleção: “Escolhas ousadas”

A convocação de Carlo Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira no fim de março, contra França e Croácia, já começa a rodar o mundo da bola. Afinal, grandes jornais estrangeiros repercutem a lista do italiano, que contou com grandes novidades. A principal surpresa, ao menos para os europeus, é a presença de Endrick, do Lyon (FRA), e a ausência de Neymar, do Santos.

O “Marca”, dos principais jornais da Espanha, chamam a atenção para a presença do jovem centroavante, que pertence ao Real Madrid. Eles relembram que é apenas a primeira vez que Carlo Ancelotti convoca o atacante de 19 anos.

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“A Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti anunciaram a lista de convocados para os amistosos do final de março contra a França (26 de março) e a Croácia (1º de abril)… com a presença de Endrick como principal novidade (ele fará sua estreia sob o comando de Ancelotti no Brasil), e a ausência de Neymar que, segundo a imprensa brasileira, estava na lista preliminar”, diz o Marca.

“Escolhas ousadas”, diz jornal francês sobre lista da Seleção

Já o francês “Footmercato” destaca a “ousadia” de Ancelotti, convocando diversos nomes novos. Foram sete ao todo, aliás. O principal destaque do site é não só a convocação de Endrick, mas também a chamada de Igor Thiago, do Brentford, e, claro, a ausência de Neymar.

“Neymar e Endrick, que nunca foram convocados por Carlo Ancelotti até o momento, eram esperados para esta Data Fifa. E o mínimo que se pode dizer é que o técnico italiano fez escolhas ousadas, optando pelo retorno de Endrick. O atacante de 19 anos vem tendo um bom desempenho pelo Olympique Lyonnais, com seis gols e quatro assistências em 12 partidas. (…) Segundo maior artilheiro da Premier League pelo Brentford, onde marcou 18 gols, Igor Thiago também aparece pela primeira vez. No entanto, Neymar não foi, apesar da boa fase que vem apresentando no Santos”, diz o site francês.

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