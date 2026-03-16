Arsenal x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal, líder isolado da Premier League, volta suas atenções para a Champions nesta terça-feira (17). O time inglês recebe o Bayer Leverkusen às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de volta das oitavas de final. No primeiro duelo, disputado na Alemanha, os ingleses arrancaram um empate por 1 a 1 nos minutos finais. Agora, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Caso o placar volte a terminar igual, a decisão será definida nos pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Arsenal
O Arsenal chega confiante para o confronto. Até enfrentar o Leverkusen, a equipe tinha 100% de aproveitamento na competição, sequência interrompida justamente no jogo de ida. Mesmo assim, os Gunners fazem uma grande temporada e contam com o apoio de seus torcedores no Emirates Stadium para avançar na Champions.
Para a partida em Londres, o técnico Mikel Arteta deve manter praticamente a mesma formação do primeiro confronto. A tendência é que Gabriel Martinelli, convocado para a Seleção Brasileira, siga entre os titulares, enquanto Gabriel Jesus deve começar como opção no banco.
Como chega o Leverkusen
Por outro lado, o time alemão deixou escapar a vitória em casa nos minutos finais e vai precisar fazer uma partida sólida em Londres para surpreender o líder da Premier League e avançar na Champions.
Porém, o técnico Kasper Hjulmand lida com vários problemas no elenco e não poderá contar com Arthur, Loïc Badé, Eliesse Ben Seghir, Mark Flekken, Lucas Alario, Patrik Schick e Nathan Tella, todos entregues ao departamento médico.
ARSENAL X LEVERKUSEN
Oitavas de final da Champions — Jogo da volta
Data e horário: terça-feira, 17/03/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Emirates Stadium, em Londres.
ARSENAL: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
LEVERKUSEN: Blaswich; Quansah, Andrich e Tapsoba; Poku, Palacios, García, Terrier, Maza e Grimaldo; Kofane. Técnico: Kasper Hjulmand.
Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).
Auxiliares: Hessel Steegstra (Holanda) e Jan de Vries (Holanda).
VAR: Dennis Higler (Holanda).
