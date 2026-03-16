Reeleito presidente, Laporta abre portas do Barcelona para retorno de Messi

Joan Laporta foi reeleito presidente do Barcelona até 2031 e afirmou que o clube mantém as portas abertas para um possível retorno de Lionel Messi no futuro. Durante a campanha eleitoral, seu principal adversário, Víctor Font, criticou a relação de Laporta com o ídolo argentino. Ele lembrou diversas vezes que, sob a atual gestão, Messi deixou o clube em 2021 para atuar no PSG e que uma tentativa de retorno em 2023 não se concretizou. Apesar disso, o tema não teve grande impacto na votação dos sócios.

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Após a reeleição, em entrevista à TV3, Laporta destacou que Messi sempre terá espaço no clube catalão. Segundo ele, o atacante do Inter Miami poderá manter qualquer tipo de vínculo com o Barcelona, caso assim deseje.

O dirigente também afirmou que o argentino merece uma grande homenagem no estádio do clube.

“Ele deveria ter um jogo de despedida e até uma estátua. Seria algo muito importante”, disse Laporta, lembrando que apenas Ladislao Kubala e Johan Cruyff possuem estátuas no estádio do Barça.

Laporta reforçou ainda que Messi será sempre bem-vindo no clube.

“Quando quiser voltar, as portas estarão abertas para continuar ajudando a fortalecer e engrandecer o Barcelona”, afirmou.

O nome do craque também voltou ao debate após o ex-treinador do time catalão, Xavi Hernández, chamar Laporta de “mentiroso” e afirmar que o presidente teria dificultado o retorno do jogador em 2023.

Durante a campanha, Font chegou a pedir que Messi se manifestasse publicamente para esclarecer a situação. O argentino, porém, preferiu não comentar o assunto e manteve silêncio ao longo do processo eleitoral.

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