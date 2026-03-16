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Reeleito presidente, Laporta abre portas do Barcelona para retorno de Messi

Reeleito presidente, Laporta abre portas do Barcelona para retorno de Messi
Reeleito presidente, Laporta abre portas do Barcelona para retorno de Messi -

Joan Laporta foi reeleito presidente do Barcelona até 2031 e afirmou que o clube mantém as portas abertas para um possível retorno de Lionel Messi no futuro. Durante a campanha eleitoral, seu principal adversário, Víctor Font, criticou a relação de Laporta com o ídolo argentino. Ele lembrou diversas vezes que, sob a atual gestão, Messi deixou o clube em 2021 para atuar no PSG e que uma tentativa de retorno em 2023 não se concretizou. Apesar disso, o tema não teve grande impacto na votação dos sócios.

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Após a reeleição, em entrevista à TV3, Laporta destacou que Messi sempre terá espaço no clube catalão. Segundo ele, o atacante do Inter Miami poderá manter qualquer tipo de vínculo com o Barcelona, caso assim deseje.

O dirigente também afirmou que o argentino merece uma grande homenagem no estádio do clube.

“Ele deveria ter um jogo de despedida e até uma estátua. Seria algo muito importante”, disse Laporta, lembrando que apenas Ladislao Kubala e Johan Cruyff possuem estátuas no estádio do Barça.

Laporta reforçou ainda que Messi será sempre bem-vindo no clube.

“Quando quiser voltar, as portas estarão abertas para continuar ajudando a fortalecer e engrandecer o Barcelona”, afirmou.

O nome do craque também voltou ao debate após o ex-treinador do time catalão, Xavi Hernández, chamar Laporta de “mentiroso” e afirmar que o presidente teria dificultado o retorno do jogador em 2023.

Durante a campanha, Font chegou a pedir que Messi se manifestasse publicamente para esclarecer a situação. O argentino, porém, preferiu não comentar o assunto e manteve silêncio ao longo do processo eleitoral.

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