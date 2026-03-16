Atlético enfrenta semana decisiva contra São Paulo e Fluminense no Brasileirão

O Atlético inicia uma das semanas mais delicadas da temporada. Após a derrota para o Vitória no último sábado (14), a diretoria alvinegra divulgou no dia seguinte uma coletiva do diretor Paulo Bracks para comentar o cenário atual do clube. Assim, o objetivo foi dar uma resposta pública ao torcedor e explicar os próximos passos do futebol atleticano.

Além das partidas pelo Brasileirão, o clube também acompanha atentamente o calendário internacional. Isso porque o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana ocorrerá na quinta-feira (19). O Galo é o atual vice-campeão do torneio.

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Novo técnico busca reação do time

O clube decidiu apostar na presença do torcedor para fortalecer o ambiente no estádio. Por isso, foi lançada uma promoção especial de ingressos para sócios-torcedores, com valores reduzidos para incentivar a arquibancada cheia. Atualmente, o São Paulo soma 16 pontos e lidera o campeonato, enquanto o Atlético, por outro lado, aparece na 16ª posição, com apenas cinco pontos conquistados.

O confronto também marcará mais um passo no início do trabalho do treinador Eduardo Domínguez. O argentino chegou recentemente ao clube para substituir Jorge Sampaoli, desligado do cargo em fevereiro. Dessa forma, o duelo contra o líder será a quinta partida de Barba Domínguez no comando da equipe alvinegra.

Enquanto isso, dentro de campo, o desafio será grande. O Atlético terá pela frente o São Paulo, atual líder do Brasileirão, em duelo marcado para quarta-feira (18), às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela sétima rodada e promete testar a reação do time mineiro na competição.

Logo depois, o Atlético terá outro compromisso complicado pela frente. No sábado (21), às 16h, o time enfrenta o Fluminense no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada. O Tricolor carioca vive boa fase e ocupa a parte de cima da tabela, com 13 pontos somados até o momento.

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