Pedrinho, do Vasco, é citado na súmula pelo árbitro após empate contra o Cruzeiro

A partida entre Cruzeiro e Vasco, que terminou em um movimentado empate por 3 a 3 neste domingo (15), extrapolou os limites do gramado e terminou em confronto nos bastidores. Logo após o apito final, o árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) detalhou em súmula as duras críticas desferidas por Pedrinho, presidente do clube carioca, ainda no Mineirão.

No calor do momento, o mandatário cruzmaltino interceptou a equipe de arbitragem na zona mista para protestar contra as decisões tomadas durante o duelo da 6ª rodada do Brasileirão. De acordo com o documento oficial, Torezin registrou que o dirigente adotou uma postura agressiva e disparou ofensas diretas sobre sua conduta técnica e pessoal.

O árbitro descreveu a abordagem da seguinte forma:

“Na saída do campo de jogo, na zona mista que dá acesso aos vestiários da arbitragem, fui abordado pelo presidente do Vasco, Sr. Pedro Paulo , que de forma exaltada e com o dedo em riste disse as seguintes palavras: “Você vai relatar na súmula tudo o que eu vou te falar, você sempre prejudica o Vasco quando a gente joga fora de casa. Foi assim ano passado com o Palmeiras, na casa deles. Lá, você prejudicou a gente, e hoje aqui de novo, com os pênaltis que você deixou de marcar e com esses acréscimos. Você é arrogante, prepotente e soberbo. Sua forma de apitar é arrogante. Sua soberba vai preceder a sua queda’”, escreveu o árbitro.

Problemas do Vasco com a Polícia

Além do embate verbal, o clima hostil gerou um tumulto físico que exigiu a intervenção da Polícia Militar.

Consequentemente, as autoridades registraram um boletim de ocorrência contra membros da diretoria do Vasco. Segundo o relato policial, dirigentes do clube carioca avançaram contra os escudos de proteção da PM. Sendo assim, a mesma respondeu à investida com o uso de spray de pimenta para conter o avanço.

Em virtude desse incidente, os policiais conduziram representantes da cúpula vascaína ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) do estádio.

Entre os envolvidos que prestaram esclarecimentos, estava Alan Belaciano, advogado e presidente da Assembleia Geral do clube. Vale ressaltar que, no momento em que a polícia formalizou o registro por princípio de tumulto, Pedrinho já havia abandonado o Mineirão.



