Tévez revela mansão luxuosa em tour com Patrice Evra e Ji-Sung Park

O ex-atacante Carlos Tévez surpreendeu os fãs ao apresentar detalhes de sua mansão em um vídeo divulgado pelo perfil Shoot for Love World. Durante o tour, o argentino aparece acompanhado do ex-lateral Patrice Evra, com quem atuou no Manchester United, mostrando diversos ambientes da propriedade.

Logo nas primeiras imagens, a residência impressiona pelo tamanho e pela estrutura voltada ao lazer. Uma enorme piscina ao ar livre domina o quintal, cercada por jardins amplos e áreas de convivência. Além disso, dentro da casa, um dos itens que mais chama atenção é uma mesa de totó personalizada inspirada no Boca Juniors, clube que marcou a carreira do atacante.

O interior da mansão também destaca a trajetória de Tévez no futebol mundial. Em um dos quartos, paredes inteiras exibem fotografias e lembranças de passagens por clubes como Manchester City, West Ham United e Juventus. Dessa forma, o ambiente funciona quase como um memorial dedicado à carreira do argentino.

Espaços de lazer e coleção de troféus

Ao entrar na área principal da casa, o vídeo mostra um grande hall com piso de mármore que se conecta a uma sala de estar espaçosa e integrada. Janelas amplas iluminam o ambiente e revelam um jardim repleto de árvores e áreas verdes, criando uma paisagem que lembra um pequeno parque natural.

Outro destaque da mansão é o espaço reservado para troféus e lembranças. No local, quadros mostram momentos marcantes da carreira do ex-jogador levantando taças importantes, enquanto prateleiras exibem parte de suas conquistas individuais. Uma lareira decorada também abriga diversos prêmios conquistados ao longo dos anos.

Já na parte externa, o tour apresenta áreas voltadas para diversão e entretenimento. Entre os espaços mais curiosos estão uma pequena sorveteria, um ambiente temático inspirado no Super Mario e brinquedos infláveis gigantes espalhados pelo jardim. Ao lado da piscina, escorregadores e estruturas recreativas completam o cenário, mostrando o clima descontraído da residência.

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