Volante do Grêmio é convocado por Mano Menezes para a seleção peruana

O Grêmio poderá ter um novo desfalque nas próximas semanas. Isso porque o volante Erick Noriega foi novamente chamado para defender a seleção peruana nos amistosos internacionais. A convocação ocorreu nesta segunda-feira (16) pelo técnico Mano Menezes, que já trabalhou com o jogador durante sua passagem pelo clube gaúcho.

A lista divulgada pelo treinador contempla os compromissos da próxima Data Fifa. Durante o período, nesse sentido, o Peru disputará dois amistosos internacionais no continente europeu. Assim, os adversários serão Senegal e Honduras, em partidas programadas para os dias 28 e 31 de março.

LEIA MAIS: Chapecoense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

A presença do volante confirma a continuidade do jogador no grupo comandado pelo ex-técnico gremista. Enquanto isso, o Tricolor acompanha o cenário com cautela, já que o atleta pode ficar fora de um compromisso importante logo após o período internacional.

Possível desfalque para o Brasileirão

O retorno do campeonato está previsto para os primeiros dias de abril. Na retomada da competição, desse modo, o Grêmio terá um confronto difícil contra o Palmeiras, fora de casa, em São Paulo.

Devido ao calendário apertado, existe a possibilidade de Noriega não ter tempo suficiente para retornar ao Brasil e se preparar para a partida. Dessa maneira, a comissão técnica gremista já analisa alternativas para reorganizar o meio-campo caso o volante esteja indisponível.

Além da possível ausência no próximo jogo, a convocação reforça a confiança de Mano Menezes no atleta. Durante o período em que trabalhou com Noriega no Grêmio, o treinador utilizou o jogador em diferentes funções defensivas. Em algumas partidas, inclusive, o volante chegou a atuar improvisado como zagueiro, característica que aumentou sua importância dentro do esquema tático.