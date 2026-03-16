Léo Pereira exalta Flamengo e Nação ao comemorar convocação

O zagueiro Léo Pereira confirmou a boa fase no Flamengo ao ganhar oportunidade com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (16/3), o defensor comemorou nas redes a convocação por parte do italiano, realizada mais cedo, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Dessa forma, ele dedicou a chamada à sua família, ao Flamengo e, claro, aos torcedores da Nação.

“Sentimento inexplicável, um sonho realizado, sonho da minha família e de tantas pessoas que contribuem diariamente na minha carreira, representar o Brasil é uma honra, sigo vivendo os planos de Deus! Grato ao Flamengo e todo staff por me dar total suporte, meus companheiros de equipe que são minha segunda família e a Nação. Deus é bom o tempo todo”, relatou em sua conta no Instagram.

O momento de Léo Pereira é brilhante. Titular nos três jogos sob o comando de Leonardo Jardim, ajudou o Flamengo a não sofrer gols em desde fevereiro – não esteve contra o Madureira, porém, em partida que iniciou a sequência.

Para melhorar, o jogador foi um dos destaques do Fla na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado (14/3), em pleno Nilton Santos. Na ocasião, Carlo Ancelotti estava no camarote do estádio. Foi de onde, então, assistiu ao golaço de falta do zagueiro, que marcou pela primeira vez em 2026 – já são 18 gols pelo Rubro-Negro. Na atual temporada, ele tem 11 aparições, somando 906 minutos em campo.









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