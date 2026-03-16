Danilo celebra convocação: “Fazer o que estou fazendo no Botafogo”

Volante do Botafogo, Danilo está presente na lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia antes da Copa do Mundo. Após a divulgação, nesta segunda-feira (16), o jogador comemorou a presença na lista e ainda recebeu o carinho dos companheiros no momento do anúncio.

“Quero agradecer a todos do Botafogo por terem me ajudado a chegar à Seleção nesta convocação e por me permitirem estar na minha melhor forma. Recebemos a notícia agora há pouco ali na fisiologia. Espero chegar lá e repetir o que venho fazendo aqui no Botafogo. Agora temos mais um botafoguense na Seleção! Sei que a torcida e o staff do clube vão me apoiar. Vamos juntos buscar nossos objetivos”, disse à BotafogoTV.

Esta é a segunda convocação da carreira de Danilo. Na primeira, em 2022, o volante não tinha expectativa ao entrar na convocação. Aliás, Gabriel Menino, seu companheiro de Palmeiras, o acordou para avisar que tinha sido convocado. No entanto, não chegou a entrar em campo.

A programação da Seleção na data Fifa de março inclui dois amistosos nos Estados Unidos: contra a França, no dia 26, em Boston; e contra a Croácia, no dia 31, em Orlando. Enquanto estiver com a Seleção, Danilo perderá o jogo contra Athletico-PR, no dia 29 de março, na Arena da Baixada. Por fim, ele é o artilheiro do Botafogo em 2026.

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