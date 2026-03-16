Na Kings League, Neymar comenta ausência na Seleção

O atacante Neymar comentou a ausência na lista da Seleção Brasileira para os amistosos do fim de março, divulgada nesta segunda-feira (16/3) por Carlo Ancelotti na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Durante jogo de seu time na Kings League – o Fúria FC, onde é presidente ao lado de Cris Guedes -, o craque lamentou não constar na convocação, mas afirmou seguir focado para a possível ida à Copa do Mundo.

O jogador do Santos estava em São Paulo, onde sua equipe a Fúria, atual campeã, enfrentava o DesempaiN. Ele, aliás, marcou em pênalti presidente, mas não evitou a derrota de sua equipe por 7 a 4. Após o prélio, ele falou à Cazé TV ao “Podpah” sobre sua ausência.

“Vou falar aqui, porque não dá para deixar passar em branco. Obviamente estou chateado, triste, por não ter sido convocado. Mas o foco continua dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua”, afirmou.

Neymar, um dos maiores jogadores da História da Seleção Brasileira, ainda não recebeu chances com Carlo Ancelotti desde a chegada do italiano, em maio passado. Ele tem 178 partidas com a Amarelinha, marcando 79 gols e contribuindo com 58 assistências. Tais números os coloca como maior artilheiro e maior assistente em jogos oficiais da Seleção Brasileira.



