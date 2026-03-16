São Bernardo x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

São Bernardo e Ceará fazem duelo nesta terça-feira, às 19h30, no no Primeiro de Maio, Primeirão, pela quarta fase da Copa do Brasil. O confronto é em jogo único valendo vaga para próxima fase do torneio nacional. A partida será em jogo único. Em caso de empate, o embate será definido nas penalidades máximas. O vencedor do duelo, assim, se garante na quinta fase, onde a CBF, realizará outro sorteio, desta vez com os clubes da Série A e as equipes vindas da Copa Libertadores.

Onde assistir

A partida entre São Bernardo e Ceará, pela quinta fase da Copa do Brasil, portanto, terá a transmissão da Amazon Prime.

Como chega o São Bernardo

O Tigre chega para a partida embalado por estar sem ser vazado nos dois jogos disputados, um frente ao seu torcedor e outro de visitante, contra Atlético-BA e Joinville, respectivamente. Dentro das quatro linhas, o time vai a campo com o que tem de melhor à disposição.

Há remota possibilidade do ponta Pablo Dyego ganhar lugar entre os titulares. Desta maneira, quem perderia espaço seria Pedro Vitor, porém o mais esperado é a repetição da base utilizada diante do JEC.

Como chega o Ceará

Do outro lado, o Ceará também possui a mesma sequência, porém a defesa sofreu um gol, após despachar Primavera e Maranhão, pela fase anterior da Copa do Brasil. O Vozão, aliás, chega para o jogo com uma novidade positiva e duas ausências já certas. O lateral-esquerdo Sanchez, está na relação de jogadores pela primeira vez, é pode iniciar já entre os titulares. No entanto, os alvinegros não poderão contar com dois jogadores. O volante Dieguinho, que realiza fisioterapia depois de passar por cirurgia no tornozelo, e o atacante Pedro Henrique ainda se recupera de uma fratura no braço.

SÃO BERNARDO x CEARÁ

Copa do Brasil – 4ª fase

Data-Hora: 17/3/2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Marcão Silva, Júnior Urso e João Paulo; Pedro Vitor, Felipe Garcia e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Sanchez; Lucas Lima, Zanocelo e Vina; Matheus Araújo, Matheusinho e Lucca. Técnico: Mozart.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

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