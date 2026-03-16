Neymar cobra seu primeiro pênalti do presidente pela Furia na Kings League

O atacante Neymar marcou presença nesta segunda-feira (16/3) na Trident Arena e participou diretamente da partida entre Furia e DesimpaiN, pela Kings League Brasil. O jogador do Santos cobrou e converteu o chamado “pênalti do presidente”, poucas horas depois de ficar fora da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia.

Neymar chegou ao local por volta das 17h30, quando a Furia já perdia por 4 a 2. Inicialmente, o atacante permaneceu na cabine da equipe. Quando a carta especial foi acionada, Cris Guedes desceu ao gramado para realizar a cobrança, mas tudo fazia parte de uma encenação. Ao chegar à marca do pênalti, o amigo apontou para Neymar, que rapidamente calçou as chuteiras e assumiu a cobrança. O camisa 10 deslocou o goleiro e bateu no canto esquerdo, diminuindo o placar para a equipe.

Apesar do momento de empolgação, o DesimpaiN venceu por 7 a 4, em um confronto que ainda teve confusão nos minutos finais.

Esta foi a primeira vez que Neymar bateu o pênalti do presidente pela Furia na Kings League. Até então, o responsável oficial pelas cobranças era Cris Guedes, mesmo nas ocasiões em que o atacante acompanhava os jogos presencialmente.

“Começou a me dar um friozinho, não sei por que, acho que por tudo o que envolve. É o meu primeiro na Kings League, ia ser o mais nervoso. Confesso que eu estava (tremendo), mas eu guardo”, revelou Neymar.

Neymar fora da convocação de Ancelotti

A participação na Kings League ocorreu poucas horas depois da divulgação da lista daSeleçãoBrasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. O treinador anunciou nesta segunda-feira sua última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026, e Neymar novamente ficou fora.

O atacante chegou a aparecer na pré-lista, mas não disputou o jogo do Santos contra o Mirassol, partida acompanhada de perto por Ancelotti.

No domingo (15), porém, Neymar esteve em campo durante os 90 minutos no empate por 1 a 1 entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira, o camisa 10 ainda passou pelo CT Rei Pelé, onde realizou atividades regenerativas ao lado dos demais titulares que atuaram no clássico. Após cumprir o cronograma do clube, seguiu para Guarulhos para acompanhar o jogo da Furia na Kings League.

