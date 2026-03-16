Igor Thiago marca após primeira convocação, e Brentford empata com o Wolverhampton

Brentford e Wolverhampton empataram por 2 a 2 nesta segunda-feira (16), no Gtech Community Stadium, no jogo que fechou a 30ª rodada da Premier League. O destaque da noite foi o brasileiro Igor Thiago, que marcou o gol de empate do time da casa poucas horas depois de receber sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.
LEIA MAIS: Reeleito presidente, Laporta abre portas do Barcelona para retorno de Messi
O Brentford abriu dois de vantagem com Michael Kayode e Igor Thiago, mas o Wolverhampton reagiu e buscou o empate com gols de Adam Armstrong e Tolu Arokodare.
Titular no ataque, o brasileiro viveu um dia especial. Mais cedo, ele havia sido chamado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira. A lista foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Croácia e França, marcados para os dias 26 e 31 de março, que servirão como últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo.
Antes mesmo de a bola rolar, o Brentford prestou uma homenagem ao atacante no estádio, celebrando a convocação inédita. Em campo, Igor Thiago coroou o momento especial com o gol.
Com o empate, o Brentford chegou aos 45 pontos e segue na sétima colocação da Premier League. Já o Wolverhampton continua em situação delicada. Lanterna da competição com 17 pontos, o time está a 12 do Nottingham Forest, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
Jogos da 30ª rodada da Premier League
Sábado (14/3)
Burnley 0x0 Bournemouth
Sunderland 0x1 Brighton
Chelsea 0x1 Newcastle
Arsenal 2×0 Everton
West Ham 1×1 Manchester City
Domingo (15/3)
Crystal Palace 0x0 Leeds
Manchester United 3×1 Aston Villa
Nottingham Forest 0x0 Fulham
Liverpool 1×1 Tottenham
Segunda-feira (16/3)
Brentford 2×2 Wolverhampton
