Neymar marca, mas Desimpain vence a Furia e segue com 100% na Kings League

O Desimpain mostrou sua força de vez ao vencer o atual campeão, Furia, por 7 a 4, nesta segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da Kings League Brasil. O embate contou com o primeiro pênalti do presidente cobrado por Neymar Jr. Contudo, o craque do Santos não conseguiu evitar o revés.

Agora, o Desimpain assume a ponta da classificação com duas vitórias, enquanto a Furia fica no meio da tabela com um triunfo e uma derrota e aguarda o restante da rodada para saber sua colocação.

Primeiro tempo equilibra

A Furia, em seu primeiro ataque, conseguiu abrir o placar com Lipao, em cobrança de pênalti. O Desimpain teve a chance de deixar tudo igual da mesma forma, com Davi Ilario, mas o goleiro Victor Barba voou para fazer a defesa do pênalti. Assim, a atual campeã aproveitou pra ampliar com Jeffinho, em cobrança de falta.

Atrás do placar, o Desimpain se lançou pro ataque e conseguiu a igualdade. Wellington “Gigante” aproveitou uma jogada rápida e fez 2 a 1. Depois, Luisinho completou linda jogada de Victor Bolt para igualar o marcador.

Neymar marca, mas Desimpain vence na Kings League

No começo do segundo tempo, o dado definiu um X1 e Davi Ilario simplesmente brilhou. Ele marcou dois gols e abriu boa vantagem para o Desimpain. Lipao, em outro pênalti, até diminuiu, mas Alemão fez com que a equipe da Pain ficasse na frente do placar: 5 a 3.

Com todos os jogadores de volta, a história veio a acontecer na Kings League Brasil. A Furia acionou seu pênalti do presidente, Cris Guedes até desceu da cabine, mas depois entregou a bola para Neymar Jr. O camisa 10 do Santos foi para a cobrança e, com toda categoria de sempre, converteu. Na sequencia, o Desimpain também acionou seu pênalti do presidente e Renato Vincente marcou, deixando o placar em 6 a 4.

No Matchball, fortes emoções. Isso porque o Desimpain marcou o gol da vitória com Christian. Contudo, após uma longa revisão no VAR e confusão entre as daus equipes, o tento foi anulado por impedimento. Contudo, a equipe da Pain foi novamente para o ataque e Davi Ilario de números finais ao embate: 7 a 4.

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