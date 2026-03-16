São Paulo faz operação para “despachar” empresa no Morumbis

O São Paulo agiu rápido nos bastidores e anunciária nos próximos dias a parceria comercial com a GSH para a realização do serviço de alimentos e bebidas no Morumbis. O contrato, aliás, será por cinco anos. A antiga empresa responsável pelo serviço, a FGoal, teve o contrato rescindido por justa causa.

A parceria valerá para as partidas do Tricolor como mandante. Como o próximo jogo do time no Morumbis será neste sábado (21), em duelo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o clube contratou uma transportadora para levar os itens para um galpão.

O departamento jurídico do São Paulo trabalha em conjunto com outros setores para realizar ações com registro em cartório, a fim de não ter cobranças da antiga parceira na justiça.

De acordo com o Estadão, itens como geladeiras, estufas, panelas e fogão estão sendo despachados pelo São Paulo. A ação foi iniciada nesta segunda-feira. Em seguida, tudo será levado para um galpão de armazenamento. O São Paulo repassará os custos à FGoal.

A diretoria tricolor rescindiu com a FGoal no início de fevereiro. O clube, afinal, alegou que a empresa realizou saques indevidos no sistema que registra pagamentos feitos nas máquinas utilizadas no clube social. Diante disso, notificou a fornecedora e determinou a interrupção dos serviços até o dia 6 de março. O contrato era válido até 2029. Com isso, a FGoal foi à Justiça para cobrar R$ 5,19 milhões pela rescisão unilateral do processo, mas desistiu da demanda.

Nova empresa

O departamento de marketing coordenou o processo e criou um comitê para avaliar a melhor empresa para realizar o trabalho. A GSH, empresa definida, já opera no Allianz Parque e na Arena MRV.

Por fim, o São Paulo pode ter melhores rendimentos do que obtinha com a FGoal. Também pesou na decisão o fato de a GSH ter outras grandes operações. Além do fornecimento de bebidas e alimentação em dias de jogos no Allianz Parque, a nova parceira é quem opera também os restaurantes sediados no estádio.

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