Sport x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e Athletic se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela quarta fase da Copa do Brasil. O duelo será em jogo único. Ou seja, quem vencer vai avançar para próxima fase do torneio nacional. O confronto, aliás, vai promover um encontro de dois ex-jogadores à beira do campo: Roger Silva e Alex. O técnico do Leão da Ilha busca manter a invencibilidade, enquanto o treinador do time mineiro assumiu a equipe em fevereiro com o desafio de reconstruir a confiança de um grupo que vinha de um rebaixamento no Estadual.
Onde assistir
A partida entre Sport e Athletic, pela quarta fase da Copa do Brasil, terá a transmissão da Amazon Prime.
Como chega o Sport
O Sport chega confiante por conta da sequência positiva e o título do Campeonato Pernambucano. No entanto, na Copa do Brasil, o time comandado por Roger Silva passou no sufoco nas fases anteriores contra o Desportiva Ferroviária e Anápolis, respectivamente. Afinal, precisou decidir a classificação nos pênaltis.
Visando quebrar um jejum de nove anos sem passar por três fases na Copa do Brasil, o Leão deverá ir a campo com novidades em relação ao último compromisso. Sem indicar quais jogadores, o técnico Roger deixou em aberto o que poderá trocar. Baseado no último compromisso, o Sport pode ter a entrada de Biel na vaga de Zé Gabriel e Zé Roberto disputa um lugar de titular junto a Gustavo Maia.
Como chega o Athletic
Do outro lado o Esquadrão chega ao confronto também motivado de fazer história. A equipe eliminou o também capixaba Rio Branco em disputa por penalidades, enquanto passou pelo Ypiranga-RS sem grandes dificuldades.
Dentro de campo, o Athletic tem baixas e duas dúvidas entre os 11 por opção técnica. Douglas, Luiz Felipe, Max, Rodrigo Gelado e Sidimar seguem fora de combate nos alvinegros contra os leoninos. Por fim, o volante Ian Luccas e o ponta Ruan Assis disputam pela titularidade no jogo diante do Sport com Kauan Rodrigues e Léo Chu, respectivamente.
SPORT x ATHLETIC
Copa do Brasil – 4ª fase
Data-Hora: 17/3/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Benevenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Gabriel (Biel), Zé Lucas e Yago Felipe; Barletta, Iury Castilho e Gustavo Maia (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.
ATHLETIC: Jhonatan; Diogo Batista, Belezi, Jhonatan Silva e Zeca; Ian Luccas (Kauan Rodrigues), Gian Cabezas e David Braga; Dixon Vera, Ronaldo e Ruan Assis (Léo Chu). Técnico: Alex de Souza.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR)
