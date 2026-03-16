Botafogo anuncia Roque, ex-Portuguesa, para a lateral esquerda

O Botafogo anunciou, na tarde desta terça-feira (16), a contratação do lateral-esquerdo Roque. O reforço pertence, aliás, à Portuguesa de Desportos e assinou, assim, contrato de empréstimo até 2026, com opção de compra para o Mais Tradicional. Ainda segundo o vínculo, o Glorioso terá que pagar, então, uma compensação financeira aos paulistas pela cessão da fera.
Roque é a nona incorporação do Botafogo para a atual temporada. O clube alvinegro, para o presente ano, trouxe Ythallo (zagueiro), Riquelme (zagueiro), Ferraresi (zagueiro/lateral-direito), Hernández (lateral-esquerdo), Wallace Davi (volante), Medina (volante), Villalba (ala) e Júnior Santos (atacante).
No elenco, Roque será o suplente imediato de Telles. O novo lateral-esquerdo, aliás, também teve o nome publicado no BID e poderá enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela rodada 7 desta edição do Campeonato Brasileiro, caso o técnico Martín Anselmi entenda que ele tenha condições.
O defensor fez a categoria de base no Flamengo. Roque, neste ano, se destacou pela Portuguesa no Paulistão, com duas assistências em nove compromissos. Ele também passou por Lommel (BEL), Bahia, Londrina e Volta Redonda.
