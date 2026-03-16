João Pedro leva susto em convocação após erro de Ancelotti na lista da Seleção

João Pedro viveu um susto inesperado nesta segunda-feira (16) durante a divulgação da lista da Seleção Brasileira. O atacante do Chelsea acompanhava o anúncio feito pelo técnico Carlo Ancelotti quando percebeu que seu nome não havia sido citado entre os convocados. Pouco depois, porém, o treinador italiano corrigiu a falha e incluiu o jogador na relação.

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Entre o fim da leitura da lista e a correção do equívoco, João Pedro passou por alguns minutos de apreensão. Em entrevista ao programa “Panela sportv”, ele contou como reagiu ao momento de incerteza.

“Parece que é sempre a primeira, sempre tem aquele frio na barriga. Aí, quando ele terminou a lista ali, falei ‘Caraca, mané, fiquei de fora’. Mas, daqui a pouco, todo mundo começou a me ligar, fiquei sem entender. Voltei e falei: ‘Caraca, tô dentro, tô dentro’. É o mesmo frio na barriga desde a primeira vez que fui. Muito feliz, venho vivendo um momento muito especial na minha vida. Mas agora vamos lá, é ir com tudo contra a França e a Croácia”, disse.

A convocação anunciada por Ancelotti é para os amistosos contra França e Croácia, que serão disputados nos dias 26 e 31 de março. O atacante já aparecia entre os nomes cotados para a lista, principalmente pelo bom momento vivido no futebol inglês, apesar da forte concorrência no setor ofensivo.

Ao mesmo tempo, o jogador de 24 anos também comentou sobre sua posição preferida em campo e revelou o desejo de balançar as redes pela Seleção.

“Prefiro jogar de 9, mas em alguns jogos termino de 10. Ansiedade de fazer gol na Seleção é sonho de criança. Espero que esse dia chegue. Vou trabalhando que uma hora dá certo”, afirmou.

João Pedro destaca diferenças entre clube e Seleção

Além disso, João Pedro ainda falou sobre a diferença entre a rotina no clube e na Seleção e destacou que disputar a próxima Copa do Mundo está entre os principais objetivos da temporada.

“Cada vez mais próximo de realizar mais um sonho. Todos que estão sendo convocados têm aquela chama desde criança, isso que move a gente. É algo inexplicável vestir a camisa da Seleção. Ou seja, ser convocado antes da Copa, fico muito feliz. Mas, a concorrência é grande em cada posição”, completou.

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