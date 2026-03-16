Cássio passa por cirurgia e tranquiliza torcedores do Cruzeiro

Goleiro do Cruzeiro, Cássio passou por cirurgia, nesta segunda-feira (16), para correção de lesão multiligamentar no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte. Após realização, o arqueiro foi às redes sociais e celebrou o sucesso da operação.

“Cirurgia concluída com sucesso. Obrigado, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Thiago Daniel”, escreveu Cássio no story, que também acompanhava um coração azul e um emoji de oração.

Cássio se lesionou durante o segundo tempo da derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, na última quarta-feira (11), no Maracanã, Rio de Janeiro. O Cruzeiro, entretanto, não divulgou tempo previsto para recuperação, mas o goleiro ficará afastado por, no mínimo, seis meses.

Com a lesão de Cássio, Matheus Cunha, de 24 anos, assumiu a titularidade da meta cruzeirense. Ele começou a partida contra o Vasco, nesse domingo (15), e o mesmo deve ocorrer diante do Athletico-PR, na quarta-feira (18), na Arena da Baixada.

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