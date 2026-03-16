Flamengo protocola pedido para reconhecer a torcida como patrimônio brasileiro

O Flamengo deu mais um passo na busca pelo reconhecimento da Nação como a primeira Nação simbólico-cultural do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU). O clube protocolou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o pedido para que a Nação seja reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

LEIA MAIS: Ancelotti chama 26: Neymar fica fora, e Léo Pereira e Rayan entre as novidades. Veja a lista O documento foi entregue pelo maior ídolo da história do clube, Zico, ao presidente do IPHAN, Leandro Grass, e ao diretor de Patrimônio Imaterial da instituição, Deyvesson Gusmão, na visita ao acervo do Patrimônio Histórico do clube, na Gávea.

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Leandro Grass, afirmou que o pedido apresentado pelo Flamengo abre um diálogo relevante sobre o reconhecimento de elementos culturais ligados ao futebol no Brasil. Desse modo, a proposta de registrar a chamada Nação Rubro-Negra como patrimônio imaterial representa uma possibilidade inovadora dentro da política nacional de patrimônio. “O Flamengo é uma Nação. Uma Nação sem fronteiras. Uma Nação de 45 milhões de pessoas que fala a mesma língua. Que compartilha a mesma paixão e que se reconhece em qualquer parte do mundo”, afirmou Zico em novo vídeo destinado à Nação.