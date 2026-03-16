Fluxo vence, aumenta pressão no Nyvelados e segue invicto na Kings League

O Fluxo segue com tudo na Kings League Brasil e venceu o Nyvelados por 7 a 6, nesta segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da competição. A equipe de Cerol e companhia ficou na frente do marcador quase todo o embate, tomou um susto ao ver o adversário empatar no Matchball, mas Helber Júnior, em noite inspirada, garantiu a vitória e o 100% de aproveitamento do time.

Com o resultado, o Fluxo tem duas vitórias em dois jogos e divide a liderança com o Desimpain. Já o Nyvelados ainda não venceu na Kings League Brasil.

Fluxo vira ainda no primeiro tempo

Logo no primeiro minuto de jogo, o Nyvelados abriu o placar com o goleiro Igor BB. O escalonado seguiu muito equilibrado e com chances perdidas. Tanto que as redes só voltaram a balançar com todos os jogadores já em campo. Well empatou para o Fluxo em cobrança de pênalti, após longa ánalise do VAR. Contudo, a equipe de Nyvi Estephan voltou à frente do marcador com o pênalti do presidente, convertido de forma irreverente por Falcão. Já no período do gol duplo, o time de Cerol passou na frente do placar com gol de Helber Júnior. Assim, as equipes foram para o intervalo com o marcador em 3 a 2 para o Fluxo.

É o Fluxo na Kings League

Na volta do segundo tempo, o dado definiu um 2×2 e o Fluxo aumentou sua vantagem com gols de Helber Junior, Welll. O Nyvelados descontou com Neguim Jr, mas Cerol, convertendo seu pênalti do presidente, colocou sua equipe na frente: 6 a 3. Assim, o time de Nyvi Estephan acionou sua carta secreta e ganhou um pênalti, marcado por Leo Gol. Contudo, o embate ficou em 6 a 4 até o Matchball.

Já no período final do Matchball, o Nyvelados ensaiou uma reação e chegou a empatar o jogo em 6 a 6, com dois gols de Leo Gol. Entretanto, Helber Júnior, em uma noite inspirada, marcou o tento da vitória do Fluxo, que segue com 100% de aproveitamento na Kings League Brasil.

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