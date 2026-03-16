Gabriel Sara comemora chance na Seleção: “Não quero parar por aqui”

Gabriel Sara foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia, em março. O meia, que vive boa fase no Galatasaray, da Turquia, ficou emocionado com a notícia e descreveu a chamada como a realização de um sonho.

“No momento da convocação, eu me lembrei de quando era criança, na quadra jogando bola, lá em Joinville. Hoje, eu posso dizer que realizei um grande sonho, entre muitos que tenho no futebol, e que não quero parar por aqui. Essa convocação me deixa ainda mais motivado e empolgado para jogar sempre no mais alto nível e ajudar a Seleção em todos os desafios que vêm pela frente”, disse ao “ge”.

Gabriel Sara iniciou a carreira profissional no São Paulo, onde atuou entre 2017 e 2022. Depois seguiu para o Norwich City, da Inglaterra, antes de se transferir para o Galatasaray em 2024. No clube turco, conquistou a Süper Lig e a Copa da Turquia na temporada 2024/25 e vive atualmente uma de suas melhores fases na Europa.

Atualmente no Galatasaray, da Turquia, Sara soma seis gols e três assistências na temporada 2025/26. O rendimento, assim, o levou à primeira convocação para a seleção principal. A programação da Seleção na Data Fifa de março inclui dois amistosos nos Estados Unidos: contra a França, no dia 26, em Boston; e contra a Croácia, no dia 31, em Orlando.

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