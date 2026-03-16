Corinthians recebe duas propostas por Pedro Raul

Pedro Raul pode ser emprestado mais uma vez pelo Corinthians. Afinal, o atacante desperta o interesse do Vitória e do Remo, que enviaram propostas de empréstimo até o final do ano ao clube do Parque São Jorge. A informação é do Canal Goat.

Entretanto, a diretoria alvinegra quer ouvir a opinião do técnico Dorival Júnior antes de avançar com uma possível negociação. O clube considera que a decisão sobre liberar ou não o jogador deve levar em consideração o planejamento traçado pela comissão técnica.

Nesta temporada, Pedro Raul atuou em 12 partidas pelo Corinthians, sendo duas como titular, e deu apenas uma assistência. Porém, existe o receio de que a saída do jogador impacte nas opções de elenco que o time tem para a temporada.

No ano passado, o Timão emprestou o atacante para o Vozão. O jogador se destacou, apesar do rebaixamento da equipe, com 17 gols marcados em 45 jogos. O clube paulista teria que concluir uma nova transferência até o dia 24 de março, data em que se encerra a janela de negociações para atletas que atuaram nos campeonatos estaduais.

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