Cruzeiro abre negociações com Artur Jorge, ex-Botafogo

Depois da demissão do técnico Tite após o empate em 3 a 3 com o Vasco no último domingo, o Cruzeiro já tem um novo alvo para assumir o posto de comandante do time. Nesta segunda, a Raposa abriu negociações com o técnico Artur Jorge para o cargo.

De acordo com informações publicadas pelo ge, Artur Jorge hoje é o nome favorito da diretoria do Cruzeiro. Os cartolas cruzeirenses pretendem não medir esforços pela contratação do português. A Raposa, inclusive, estaria disposta a desembolsar o valor da multa rescisória de Artur Jorge com o Al Rayyan, do Catar, para contar com o técnico.

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Ainda segundo o ge, a diretoria do Cruzeiro entende que o momento da equipe no Brasileirão pede por urgência. Na penúltima posição na tabela, a Raposa vê a necessidade de um investimento maior do que o imaginado por uma contratação de um novo técnico.

No entanto, o Cruzeiro aguarda a resposta do técnico para saber se prossegue com a negociação para o pagamento da multa junto ao time do Catar. Nesta terça, Artur Jorge comanda a equipe catari no jogo da liga local, diante do Al Wakrah, às 15h30 (de Brasília).

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