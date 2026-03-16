Hércules celebra primeiro gol pelo Fluminense no Maracanã: “Sensação única”

A vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR significou a manutenção do Tricolor no G4 do Brasileirão, e também teve um momento especial para o volante Hércules. O camisa 35 marcou seu primeiro gol pelo Flu no Maracanã após pouco mais de um ano no clube.

Anteriormente, Hércules havia marcado cinco vezes pelo Fluminense, mas nenhum destes gols havia sido no Maracanã. Foram três gols fora de casa – contra Vitória, Juventude e Red Bull Bragantino, todos pelo Brasileirão – e mais dois em campo neutro, durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025, contra Al-Hilal (SAU) e Inter de Milão (ITA).

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O camisa 35 do Fluminense falou sobre o momento especial que viveu na tarde de domingo no Maracanã e descreveu a oportunidade de fazer um gol no estádio como uma “sensação única”.

“Sempre sonhei com esse momento desde que cheguei aqui. Marcar um gol com a camisa do Fluminense no Maracanã é uma sensação única. Fazer esse gol e ver a festa da nossa torcida é algo que vou guardar para sempre no meu coração. Espero que eu possa fazer ainda mais para ajudar o time”, disse ao Globo Esporte.

Sequência importante no Brasileirão

O jogo contra o Athletico foi o primeiro de uma sequência de quatro partidas do Fluminense no Maracanã. O Tricolor, que tem sido um dos melhores mandantes do futebol brasileiro desde a chegada do técnico Luís Zubeldía, terá pela frente o Vasco (como visitante), Atlético-MG e Corinthians pelo Brasileirão nas próximas rodadas. Hércules falou sobre a importância do Maracanã e da torcida do Fluminense nas últimas partidas, e principalmente para os jogos que se aproximam pelo Brasileirão.

“Sabemos que o Brasileirão é decidido nos detalhes e que nossa força dentro de casa é algo que pode fazer a diferença. Temos uma sequência importante aqui e precisamos aproveitar o apoio do nosso torcedor. A vitória de ontem foi o primeiro passo, mas agora é manter o foco e entrar com a mesma entrega nos próximos jogos”, finalizou o camisa 35.

O Fluminense volta a entrar em campo na quarta-feira (18), contra o Vasco, às 21h30. Apesar do Tricolor ser o visitante no clássico, o duelo será no Maracanã.

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