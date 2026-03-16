Ancelotti explica ausências de Kaio Jorge e Vitor Roque na Seleção

A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, no final do mês, trouxe vários nomes novos para a Seleção Brasileira. Entretanto, alguns nomes que se destacam no futebol local, e que já tiveram oportunidades com o italiano, ficaram de fora.

É o caso dos atacantes Kaio Jorge e Vitor Roque. O treinador chegou a convocar cada um em uma oportunidade no final do ano passado. Porém, desta vez, Ancelotti explicou que não levou os jogadores por conta de suas condições físicas.

“No último jogo que estive aqui, não jogou (Kaio Jorge). Teve pequenos problemas, como teve problemas o Vitor Roque e outros jogadores que estamos avaliando. A prioridade agora é chamar jogadores que estão 100% para esses jogos”, detalhou o treinador.

Ambos os jogadores se lesionaram após as finais dos campeonatos estaduais. Roque havia se machucado na semifinal do Paulistão, contra o São Paulo, mas voltou no jogo de volta da final contra o Novorizontino. Entretanto, o atacante ficou de fora das partidas contra Vasco e Mirassol. Já Kaio Jorge não esteve em campo nos duelos contra o Flamengo e o Cruz-Maltino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.