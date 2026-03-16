Andreas faz hat-trick e G3X vence o Funkbol na Kings League Brasil

O G3X segue invicto na Kings League Brasil. Com grande atuação de Andreas Vaz, a equipe da Tribo venceu o Podpah Funkbol Clube por 5 a 2, nesta segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da competição. O camisa 10 marcou três vezes, K9 e Ton também foram para as redes e o time de Gaulês somou sua segunda vitória no torneio.

Com o resultado, o G3X divide a liderança com o Fluxo e o Desimpain, que venceram seus dois primeiros jogos também. Já o Podpah Funkbol Clube somou sua segunda derrota e ainda não venceu na Kings League Brasil.

Primeiro tempo parelho

Diferente do comum em uma partida de Kings League, o escalonado terminou sem gols. Aliás, o primeiro gol saiu apenas com 11 minutos de jogo, com Kelvin Oliveira marcando o primeiro da G3X, em roubada de bola rápida da defesa adversária. Contudo, antes do período do gol duplo, o Funkbol chegou ao empate após Juninho receber pela esquerda e cruzar para Choco, que se antecipou da marcação para fazer 1 a 1.

G3X vence de novo na Kings League

No começo do segundo tempo, o dado definiu um 3×3 e a G3X conseguiu abrir vantagem com dois gols de Andreas Vaz. Luan Mestre descontou para o Funkbol, antes do período acabar. Com o retorno de todos os jogadores a quadra, a equipe da Tribo chegou ao quarto gol após Kelvin sair na cara do gol. Contudo, o K9 não foi fominha e rolou para Ton, com a meta livre, fazer 4 a 2.

O time da Tribo ainda acionou sua carta secreta e ativou um pênalti reverso, mas Choco converteu a cobrança e o placar não se alterou. Em contrapartida, o Funkbol tentou descontar com o seu pênalti do presidente, mas MC Hariel errou de forma bisonha pra fora. Não tão ruim como o adversário, o G3X também acionou seu pênalti do presidente, mas Gaulês parou no goleiro Igor Campos.

Já no Matchball, a partida ficou bastante disputada e com chance para ambas as equipes. Contudo, o grande nome da noite era mesmo Andreas Vaz. O camisa 10 marcou o seu terceiro na partida e definiu o embate. 5 a 2 para o G3X.

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