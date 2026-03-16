Textor costura acordo para evitar novo transfer ban do Botafogo

John Textor está ativo nos bastidores para evitar algo que seria uma tragédia consumada para o Botafogo. O sócio majoritário da SAF do Glorioso negocia com o Atlanta United (EUA) a prorrogação do prazo para pagar a segunda parcela da contratação de Almada, reforço do time alvinegro em junho de 2024. A informação é do site “Uol”.

Textor busca, então, um novo prazo de pelo menos duas semanas para quitar a dívida com a franquia da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos. O Botafogo deve 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões na cotação atual) pelo meia argentino, hoje no Atlético de Madrid, da Espanha.

Se o Botafogo não pagar esta quantia, pode sofrer outro transfer ban da Fifa, ou seja, ficar três janelas impossibilitado de registrar novos reforços, como aconteceu no fim do ano passado até fevereiro de 2026.

A tendência, no entanto, é que o Atlanta United seja benevolente e dê a Textor tempo para arrumar a grana. Segundo a reportagem, o Godfather não teria caixa para quitar este débito nesta segunda-feira, último dia da segunda parcela.

Almada passou pelo Botafogo de junho a dezembro de 2024. Pelo Mais Tradicional, sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileirão. Na sequência, ele foi emprestado pelo Glorioso ao Lyon (FRA). Em seguida, o Alvinegro de Textor o vendeu ao Atlético de Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.