Tite de despede do Cruzeiro: “Motivo de orgulho”

Demitido do Cruzeiro após o empate contra o Vasco, o técnico Tite despediu do clube nesta segunda-feira (16). O treinador deixa o comando do Cabuloso após uma passagem que durou menos de quatro meses, com oito vitórias, sem derrotas e três empates em 12 jogos.

Em suas redes sociais, o treinador se despediu do clube. Na postagem, o técnico agradeceu ao proprietário da SAF do clube, Pedrinho, aos jogadores e à torcida. Além disso, Tite declarou que segue o rumo da sua carreira mantendo a convicção de sempre.

“Quero deixar aqui meu sincero agradecimento ao Cruzeiro e ao Pedrinho pela oportunidade de fazer parte de uma instituição tão grande do futebol brasileiro. Trabalhar em um clube com tanta história e tradição é sempre motivo de orgulho.

Aos atletas, minha gratidão pela entrega diária, pela dedicação ao trabalho e pela confiança no processo. O futebol é construção coletiva, é trabalho, é repetição, é crescimento. Cada treino e cada jogo fizeram parte desse caminho.

Um post compartilhado por Adenor Bachi (@adenorlbachi)

A todos os funcionários do clube, staff, meu muito obrigado. O futebol acontece sozinho. Existe um grupo enorme de profissionais competentes e comprometidos que, muitas vezes longe das câmeras, fazem o clube funcionar todos os dias.

Ao torcedor Cruzeirense, deixo meu respeito. Sei da paixão, da cobrança, e do amor que vocês têm pelo Cruzeiro. Isso faz parte da grandeza do clube.

Sigo minha caminhada no futebol com a mesma convicção de sempre: trabalho sério, respeito às pessoas e amor pelo jogo.

Um abraço a todos. Tite”, dcclarou o treinador.

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